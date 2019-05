Mais de meio milhão de pés de maconha foram erradicados este ano pela Polícia Federal no Sertão de PE

A Polícia Federal, através da delegacia de Salgueiro, divulgou um balanço das operações 2019 contra o tráfico no Sertão de Pernambuco. Este ano, 505 mil pés de maconha foram erradicados da região com a realização de duas operações: Facheiro I (234 mil) e Facheiro II (271 mil). Com isso, 168 toneladas da droga deixaram de ser produzidas na região.

A última ação policial foi concluída na terça-feira (30) e começou no dia 19 de abril, destruindo 271 mil pés de maconha, 104 plantios, 350 mil mudas da planta. As plantações foram localizadas em ilhas dos Rio São Francisco e áreas de caatinga nas cidades pernambucanas de Orocó, Cabrobó, Belém do São Francisco, Santa Maria da Boa Vista, Salgueiro, Parnamirim, Carnaubeira da Penha/PE, Serra Talhada, Betânia, Ibó e Floresta.

A Operação Facheiro II contou com um efetivo de mais de 40 policiais entre federais, civis e militares, além de policiais do Paraguai da Secretaria Nacional Antidrogas. Os policiais trabalharam com incursões terrestres, aéreas e fluviais e tiveram o apoio de duas aeronaves da Coordenação de Aviação Operacional, botes infláveis, além de uma ambulância do Exército, com apoio dos Bombeiros. (G1)