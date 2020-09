Mais dois tremores de terra são registrados em Caruaru

Mais dois tremores de terra foram registrados no final da tarde desse domingo (20) em Caruaru, no Agreste pernambucano. Segundo informações do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN), os abalos tiveram magnitude de 1.8 na escala Richter. Eles ocorreram por volta das 16h55 e 17h30.

Diversos tremores estão sendo sentidos pelos moradores da cidade recentemente.

De acordo com o geofísico Eduardo Menezes, o laboratório estuda há mais de 20 anos a região e identificou áreas com falhas ativas como Caruaru, São Caetano, Belo Jardim, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe. Segundo ele, os tremores no estado ocorrem por causa dessas falhas geológicas da Placa Sul-Americana.

“Na realidade estamos no meio de Placa Sul-Americana. No meio dela, nós temos áreas em que ocorrem os chamados ‘tremores intraplaca’. Nós temos várias áreas que possuem falhas geológicas, que entram em atividade em função dos esforços que atuam no interior da Terra que geram essas vibrações”, explica.

O perigo fica maior quando os tremores registram valores acima de 5 na escala Richter. Eduardo diz que pode haver estragos às estruturas. Infelizmente, ainda não se pode prever a ocorrência dos abalos.

