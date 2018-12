Mais Médicos: ministério prorroga prazo para escolha de cidades

O Ministério da Saúde prorrogou nessa quarta (26) o prazo para que profissionais formados no exterior escolham as cidades onde irão trabalhar no programa Mais Médicos. Os brasileiros com diploma estrangeiro poderão selecionar os municípios nos dias 23 e 24 de janeiro; já os médicos sem registro no país terão o prazo de 30 e 31 de janeiro. São 842 vagas disponíveis em 287 municípios e 26 distritos indígenas.

O novo prazo para escolher o local de atuação se aplica aos 10.205 profissionais formados no exterior que enviaram a documentação, no site, para participar do Mais Médicos. Segundo o Ministério da Saúde, os documentos ainda estão em análise. Os profissionais selecionados para o programa não precisam fazer o Revalida, exame que reconhece o diploma de médicos com diploma estrangeiro.

Os brasileiros formados no exterior devem começar a trabalhar nos dias 4 e 5 de fevereiro (se já tiverem participado das atividades preparatórias) ou entre 25 e 27 de março. Já os estrangeiros sem diploma brasileiro começam a trabalhar nos dias 6 e 7 de fevereiro (se já tiverem participado das atividades preparatórias) ou entre 25 e 27 de março.

Médicos com registro no Brasil

Depois do término da primeira fase de seleção para o programa, o ministério abriu novo prazo para médicos com CRM brasileiro se inscreverem no Mais Médicos: 20 e 21 de dezembro. Esses profissionais devem se apresentar nos municípios entre os dias 7 e 10 de janeiro. Se desistirem de comparecer, deverão informar à gestão local, para que as vagas sejam disponibilizadas novamente.

De acordo com dados divulgados nesta quarta (26), 1.707 médicos com CRM no Brasil escolheram postos de trabalho nessa segunda etapa. A lista com os nomes dos profissionais alocados foi publicada nesta quinta (27) no Diário Oficial da União.

O primeiro edital de seleção, publicado no dia 20 de novembro, abriu 8.517 vagas para o Mais Médicos. Inicialmente, puderam se inscrever somente profissionais com registro no Brasil. Ao final do prazo, restaram 106 vagas não preenchidas. Esses postos foram somados às desistências e colocados à disposição para a segunda etapa, que incluiu tanto médicos com CRM brasileiro quanto aqueles sem registro no país.

O objetivo das seleções é substituir os 8,3 mil cubanos que deixaram o país depois que Cuba decidiu sair do programa. O Mais Médicos foi criado em 2013, durante o governo Dilma Rousseff, para atrair médicos para as regiões mais afastadas do país. Segundo o Ministério da Saúde, atende cerca de 63 milhões de brasileiros.

Confira o cronograma com as próximas etapas de seleção para o Mais Médicos:

De 7 a 10 de janeiro: médicos com CRM brasileiro que se inscreveram na segunda etapa de seleção devem se apresentar nos municípios. Segundo o Ministério da Saúde, 1.707 profissionais escolheram localidades.

médicos com CRM brasileiro que se inscreveram na segunda etapa de seleção devem se apresentar nos municípios. Segundo o Ministério da Saúde, 1.707 profissionais escolheram localidades. 23 e 24 de janeiro: médicos brasileiros formados no exterior escolhem os locais de atuação entre as 842 vagas disponíveis.

médicos brasileiros formados no exterior escolhem os locais de atuação entre as 842 vagas disponíveis. 30 e 31 de janeiro: médicos estrangeiros formados no exterior escolhem locais de atuação entre as vagas remanescentes.

médicos estrangeiros formados no exterior escolhem locais de atuação entre as vagas remanescentes. 4 e 5 de fevereiro: brasileiros com diploma estrangeiro começam as atividades (se já tiverem participado das atividades preparatórias).

brasileiros com diploma estrangeiro começam as atividades (se já tiverem participado das atividades preparatórias). 6 e 7 de fevereiro: estrangeiros sem registro no país começam as atividades (se já tiverem participado das atividades preparatórias).

estrangeiros sem registro no país começam as atividades (se já tiverem participado das atividades preparatórias). De 25 a 27 de março: profissionais — brasileiros ou não — com diploma de fora do país começam a trabalhar (depois das atividades preparatórias).