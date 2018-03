Mais três vítimas denunciam estuprador da internet em Pernambuco

Mais três vítimas denunciaram terem sido abusadas sexualmente por Alexandre Silva de Souza, de 31 anos, suspeito de escolher as vítimas por um site de anúncios e praticar estupros em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR). A informação foi fornecida pela Polícia Civil nessa sexta-feira (2).

O técnico de informática foi preso nessa quinta-feira (1), quando confessou durante o interrogatório ter estuprado ao menos 13 mulheres. Com essas últimas que surgira chega a dez o número de boletins de ocorrência contra ele. A polícia espera que mais pessoas apareçam, ao longo dos dias, por se sentirem mais seguras com a prisão do suspeito.

Entenda o caso

O técnico de informática Alexandre Silva de Souza, de 31 anos, foi preso após sete mulheres terem denunciados estupro. As vítimas eram escolhidas através da internet – elas colocavam anúncio se candidatando a emprego. No interrogatório, Alexandre afirmou à polícia ter praticado pelo menos 13 estupros utilizando esse método, dos quais sete tiveram boletins de ocorrência abertos em delegacias da cidade em um período de cinco meses.

Segundo o delegado Eronides Meneses, titular da Delegacia de Peixinhos, Alexandre é ex-presidiário e tinha três antecedentes criminais desde 2007. Ele já havia sido preso duas vezes também por estupro, atentado violento ao pudor e roubo, com penas que somam 38 anos. O suspeito havia fugido da Penitenciária Agrícola de Itamaracá, na RMR, em março de 2017. Agora o técnico de informática será levado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel). Alexandre, que mora em Peixinhos, é casado e tem dois filhos. A esposa não desconhecia os estupros e teve uma crise nervosa ao saber da prisão do marido.

Depois da fuga, o primeiro Boletim de Ocorrência foi registrado em 5 de outubro de 2017, por um estupro cometido no Complexo de Salgadinho. Outros seis estupros foram praticados por ele nos últimos cinco meses: outro em Salgadinho, mais quatro em Peixinhos e um no bairro de Sapucaia, todos em Olinda.

De acordo com o delegado, o suspeito contactava o site de vendas OLX atrás de vítimas que ofereciam serviços. “Não tinha nenhum específico, ele entrava em contato com inúmeras até alguém topar”, explicou. “Uma das vítimas compareceu à delegacia para fazer o retrato falado e iniciamos as investigações. O sistema de inteligência da polícia fechou o cerco e, através de uma denúncia anônima realizada hoje [nesta quinta], chegamos ao local onde ele estava”, disse.

Da Folha de Pernambuco