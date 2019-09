Mais um adolescente é apreendido suspeito de envolvimento em duplo latrocínio no Agreste de PE

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde dessa quinta-feira (12) suspeito de ter participado de um duplo latrocínio em Cupira, no Agreste de Pernambuco, no dia 22 de agosto. Nessa quarta, outro suspeito de envolvimento no crime já havia sido preso.

De acordo com o delegado Jeová Miguel, no início das investigações ele tinha sido apontado apenas como receptor do roubo, já que a televisão roubada estava com ele.

Porém, durante as diligências foi descoberto que ele também teria participado das execuções. A Polícia Civil decidiu, então, não divulgar a informação até conseguir cumprir o mandado de busca e apreensão de menor contra ele.

Do NE10 Interior