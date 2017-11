Mais um alerta de baixa umidade é emitido pela APAC. Serra Talhada registra o menor índice: 14%

A Apac emitiu esta manhã alerta de baixa umidade em cidades do Sertão de Pernambuco. Segundo nota, a presença de uma massa de ar seco sobre o estado está inibindo a formação de nuvens e propiciando temperatura elevadas, com valores muito baixos de umidade relativa do ar em grande parte do Sertão do estado. A causa, a presença de uma massa de ar seco sobre o Nordeste Brasileiro.

A umidade relativa do ar deve atingir valores abaixo de 20% em grande parte do Sertão, com temperaturas acima de 37°C. Os menores valores registrados foram 14% em Serra Talhada, 18% em Ibimirim, 19% em Petrolina e 20% em Floresta. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), um nível considerado aceitável deve estar acima dos 50%. O alerta foi lançado para hoje (21) e amanhã (22).

Os problemas decorrentes da baixa umidade são complicações alérgicas e respiratórias devido ao ressecamento de mucosas; sangramento pelo nariz; ressecamento da pele; irritação dos olhos; eletricidade estática nas pessoas e em equipamentos eletrônicos; aumento do potencial de incêndios em pastagens e florestas. Recomenda-se atenção especial com crianças e idosos que devem ter hidratação constante.