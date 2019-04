Mais um caminhoneiro é assaltado na BR-232 em Serra Talhada

Mais um caminhoneiro foi assaltado na BR-232 em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O crime aconteceu no bairro da Borborema por volta das 05h30.

Segundo informações da Polícia Militar, o caminhoneiro de 37 anos, residente no município de Bezerros, no Agreste, relatou que foi roubado por dois bandidos que levaram R$ 4.500 em dinheiro e um aparelho celular modelo motorola.

Ainda de acordo coma a PM, o caminhoneiro seguia pela rodovia em direção a cidade do Crato-CE, quando na altura da lombada do bairro Borborema, foi surpreendido por dois elementos, que subiram no estribo direito e esquerdo do veículo e anunciaram o assalto. Os bandidos estavam armados de revólver e uma faca peixeira.

A vítima seguiu com os assaltantes e foi liberada na entrada do Sítio Maxixeiro, nas proximidades do distrito de Bom Nome.

Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.