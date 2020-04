Mais um caso do novo coronavírus testou positivo em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. O resultado do exame laboratorial foi confirmado pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE) e a informação foi divulgada no boletim desse domingo (12). Desta forma, o município contabiliza cinco casos confirmados, três curas, cinco casos em investigação e 14 casos descartados, sendo um total de 24 casos notificados.

De acordo com a prefeitura de Salgueiro, o paciente é um homem, de 42 anos, sem histórico de viagem e sem contato com pacientes confirmados ou conhecimento de contato com pacientes que estão em investigação. Ele encontra-se internado em estado grave em um hospital da cidade.

Pernambuco chegou a 960 casos de pacientes com o novo coronavírus no domingo (12). São 144 pessoas a mais do que no sábado (11), quando havia 816 confirmações de pessoas com a doença. Houve, ainda, registro de 13 novos óbitos, indo para 85 mortes de pacientes com a Covid-19, ao todo. (G1)