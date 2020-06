Mais um dono de bar é detido por descumprir decreto em Serra Talhada

Mais um dono de bar acabou detido pela polícia de Serra Talhada, após descumprir o decreto do governo de Pernambuco para fechar os estabelecimentos comerciais não essenciais para conter a propagação do novo coronavírus.

De acordo com o boletim do 14º BPM, policiais militares realizavam rondas no Centro da cidade, quando visualizaram um bar aberto, na Rua Deputado Afrânio Godoy.

O proprietário do estabelecimento foi encaminhado até a delegacia local, para serem tomadas as medidas cabíveis.