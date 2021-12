Mais um homicídio é registrado em São José do Belmonte

Na manhã desta terça-feira (07), por volta das 10h, um cabo da Polícia Militar de Pernambuco, conhecido por Francisquinho Silva, foi alvejado por disparos de arma de fogo. O fato ocorreu na Travessa Bela Vista em São José do Belmonte, no Sertão Central. Na noite do mesmo dia, por volta das 20h, um jovem foi morto a tiros na porta do seu estabelecimento comercial, no bairro Cacimba Nova, próximo ao Posto Vercol.

Aykaro, foi surpreendido por homens armados no seu estabelecimento, os quais efetuaram diversos disparos de arma de fogo. De acordo com as informações, a vítima, , foi surpreendido por homens armados no seu estabelecimento, os quais efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

A Polícia não tem mais informações sobre o acontecido, mas já estão nas investigações para encontrar os autores do crime e o que pode ter motivado.

Do Nayn Neto