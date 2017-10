Mais um homicídio é registrado em Serra Talhada, dessa vez no bairro Bom Jesus

Vítima: Branco Gaia

Mais um homicídio foi registrado em Serra Talhada, dessa vez no bairro Bom Jesus no final da tarde desta quinta-feira (26). Um homem identificado como Edson Batista Gaia, 35 anos, mais conhecido como ‘Branco Gaia’ foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua 09 defronte a UBS Bom Jesus II.

Segundo informações, uma dupla parou em uma motocicleta na esquina da rua, o garupa desceu armado e se aproximou de Edson Batista efetuando disparos na cabeça, abdômen e costas. A vítima ainda tentou fugir do atentado, porém caiu pouco metros depois.

A vítima era sobrinho do suplente de vereador Edmundo Gaia.

NÚMERO DE ASSASSINATOS

Com esse homicídio, sobe para 28 o número de homicídios registrados na capital da Beleza Feminina esse ano. O último vitimou Joaquim Pereira Diniz Filho, de 38 anos, que foi assassinado a tiros no início da tarde desta quinta-feira (26) na rua Manoel Pereira Lins, nas proximidades do Abrigo Ana Ribeiro.

