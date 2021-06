Mais um médico perde a luta contra a Covid em Salgueiro

Mais um médico que prestava relevantes serviços aos moradores de Salgueiro, Sertão Central, e região, teve a vida ceifada precocemente pela Covid-19.

Segundo o blogueiro Alvinho Patriota, André Alves Ramalho, responsável pelos atendimentos de ortopedia na UPAE de Salgueiro, faleceu na noite desta sexta-feira por complicações da doença.

Natural de Brejo Santo-CE, Dr. André estava internado desde a segunda quinzena de abril no Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte-CE.

Em 24 de abril tinha sido intubado para passar por um tratamento intensivo de combate aos efeitos do vírus em seu organismo. Infelizmente aquele que ajudou tanta gente ao longo de sua carreira não conseguiu vencer o coronavírus.

Do Nill Júnior