Mais um município do Pajeú anuncia instalação de câmeras de segurança; em Serra Talhada Prefeitura nem fala no assunto

Em entrevista a uma rádio de Serra Talhada, o prefeito de Flores, município localizado no Sertão de Pernambuco, na microrregião denominada de Sertão do Pajeú, anunciou que está instalando 50 câmeras de segurança na sua cidade.

O município, na madrugada deste domingo (3) foi vítima de mais uma ação de marginais que ‘estouraram’ a agência dos correios daquela cidade. Ação semelhante já havia acontecido contra a agência do Banco do Brasil.

Para dar mais tranquilidade à população, o prefeito Marconi Santana, anunciou a instalação das câmeras e cobra do governo do estado mais segurança.

Cidades como Triunfo, Tabira e outras, também no Pajeú possuem o sistema de câmeras e monitoramento, já Serra Talhada, a maior cidade da Região, embora o prefeito Luciano Duque (PT) tenha se comprometido com a instalação de câmeras ainda no primeiro ano da sua primeira gestão, em 2013, até hoje nada saiu do papel. As ações da Prefeitura da Capital da Beleza feminina no quesito segurança são marcadas pelo ‘desmonte’ da Guarda Municipal, que na penúria não consegue cumprir a sua função.

Via Caderno 1