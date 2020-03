Mais um paciente suspeito de coronavírus foi descartado em Serra Talhada

Mais um caso de Covid-19 foi descartado na manhã desta terça-feira (31), em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da diretora da XI Geres, Karla Millene, um paciente, de 55 anos, teria vindo da cidade de Flores e deu entrada no último sábado (28) no Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam). O paciente é residente no Povoado São João dos Leites e chegou a Serra Talhada, apresentando sintomas semelhantes aos provocados pelo novo coronavírus.

Ainda de acordo com informações, o paciente passou por exames para reconhecimento da infecção viral e felizmente o resultado que saiu nesta terça-feira (31), deu negativo para a Covid-19.

Serra Talhada conta com uma emergência respiratória e com esse caso descartado, já são 5 suspeitas eliminadas e somente 1 em investigação, que se encontra na UTI.