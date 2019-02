Mais uma mulher é presa por tráfico de drogas em Salgueiro

Nos últimos dias a Polícia Militar vem realizando prisões de mulheres envolvidas com tráfico de drogas em Salgueiro. Somente nesse fim de semana, três foram colocadas atrás das grades pelo comércio ilegal de entorpecentes. Na noite dessa segunda-feira, 11, mais uma se complicou com a justiça em decorrência da prática nefasta.

De acordo com o 8° BPM, a prisão de ontem aconteceu na Rua Barbosa Lima, no bairro Santa Margarida. No local os PMs prenderam uma garçonete de 34 anos com 10 papelotes de cocaína, várias embalagens plásticas, R$ 82,00 em dinheiro e um aparelho celular.

Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro e autuada em flagrante delito por tráfico.

Via Blog Alvinho Patriota