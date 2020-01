Manchas de óleo reaparecem em praia de Pitimbu, na Paraíba, divisa com Pernambuco

O óleo que invadiu as praias nordestinas ano passado voltou a aparecer na praia do Pontal, em Pitimbu, no Litoral sul da Paraíba, divisa com Pernambuco. Os banhistas encontraram os fragmentos na tarde da quinta-feira (23). A Secretaria de Turismo e Meio Ambiente da cidade confirmou a informação.

O secretário Francisco Carlos afirmou que as manchas são em pequenas quantidades espalhadas pela praia. De acordo com ele, a Marinha e a Guarda Municipal estiveram no local para fazer a limpeza durante a manhã dessa sexta-feira (24).

Segundo o último relatório divulgado pelo Ibama, apenas a praia de Tramataia, em Marcação na Paraíba, apresentava vestígios de óleo. De acordo com o órgão, os primeiros registros de óleos nas praias surgiram em agosto na Paraíba, em Tambaba e Gramame, no município de Conde, e na Praia Bela, em Pitimbu.

Manchas de óleo

Os resíduos de petróleo foram avistados em vários estados da região Nordeste. As primeiras manchas começaram a ser vistas no dia 30 de agosto, na Paraíba, de acordo com Ibama. Estima-se que mais de 2 mil quilômetros de costa nordestina foram poluídos. Voluntários e equipes de diversos órgãos estaduais se juntaram para recolher o óleo e limpar as praias atingidas.