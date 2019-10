Manchas de óleo voltam a aparecer em Pernambuco

Manchas de petróleo voltaram a ser vistas em Pernambuco. Durante voo realizado na tarde dessa quinta-feira (17), o Globocop sobrevoou a costa pernambucana e avistou a substância no mar, na altura de São José da Coroa Grande, no Litoral Sul.

Horas depois, as manchas chegaram a algumas áreas na areia da praia, em São José da Coroa Grande. Um dos pontos em que o óleo foi achado fica nas proximidades do Restaurante Castelinho.

São José fica a três quilômetros de distância da divisa com Alagoas, onde também apareceram as manchas. A cidade tem como principal a atividade econômica o turismo. Cerca de três mil pescadores atuam na região.

Os moradores realizaram um mutirão de limpeza. Uma retroescavadeira foi usada para retirar o óleo da areia. A preocupação é com o risco de a substância atingir as barreiras de corais, que têm sete quilômetros de extensão.

Também à tarde, fuzileiros navais do Rio Grande do Norte chegaram a São José da Coroa Grande para ajudar a fazer a limpeza do óleo. Segundo o o capitão Cunha, que comanda a equipe, são 104 homens mobilizados.

“Temos também mais 53 fuzileiros atuando na área de Maceió. Estamos com equipamentos e caminhões para facilitar o trabalho”, afirmou.

O capitão disse, ainda, que o trabalho conta com pessoal das capitanias dos portos de vários estados. “Precisamos remover o óleo e armazenar de forma correta para descartar. Devemos evitar que ele seja retirado de um lugar e colocado em outro, prejudicando o ambiente”, comentou.

Do G1