Manifestações defendem Lava Jato, Moro e Reforma da Previdência

Cidades brasileiras tiveram neste domingo (30) protestos em apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro e à reforma da Previdência, à operação Lava Jato e ao pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.

Até por volta de 17h30, 60 cidades de 19 estados e do Distrito Federal tinham registrado atos.

Grupos de manifestantes saíram em passeatas. Eles usavam roupas com cores da bandeira do Brasil e levavam faixas com frases de apoio a pautas defendidas por Bolsonaro. Até a última atualização desta reportagem, os atos eram pacíficos.

Algumas manifestações passaram por mais de uma cidade, como um grupo que se concentrou em Vila Velha (ES) e atravessou a Terceira Ponte para Vitória, e uma carreata na Região dos Lagos (RJ) que passou por três municípios: Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio.

Em São Paulo, manifestantes se reuniram para ato com cinco carros de som na Av. Paulista.

No Rio, os manifestantes chegaram a ocupar quatro quarteirões da orla de Copacabana e cantaram o hino nacional

Em Brasília, manifestantes levaram para a frente do Congresso Nacional bonecos infláveis gigantes representando, por exemplo, Moro, o ex-presidente Lula e o ministro Gilmar Mendes.

Um grupo de manifestantes se reuniu para ato em defesa do ministro Sérgio Moro e da operação Lava Jato na Avenida Boa Viagem, no bairro de mesmo nome, na Zona Sul do Recife. Vestidos de verde e amarelo, os manifestantes carregam muitas bandeiras do Brasil e cantam o Hino Nacional.

O grupo se reuniu na altura da Padaria Boa Viagem, acompanhando dois trios elétricos e um carro de som. A concentração teve início por volta das 14h.