Manifestantes fazem ato de apoio ao ex-presidente Lula em Serra Talhada

Manifestantes realizam ato de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tarde dessa sexta-feira (6) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. A decisão do juiz Sérgio Moro determinou que o ex-presidente se apresente até as 17h desta sexta à Polícia Federal, em Curitiba, para começar a cumprir pena.

De acordo com os organizadores, estão presentes os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), integrantes dos Movimentos Estudantil e Cultural e Sindicatos do Trabalhadores da Educação e Rural. O protesto iniciou por volta das 15h30, na Avenida Afonso Magalhães.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, Sinézio Rodrigues, informou que o objetivo da manifestação é fazer uma vigília com discursos em defesa ao ex-presidente Lula e democracia. O ato não tem hora para encerrar.

A organização não informou o número de pessoas que estão participando do protesto. O G1 entrou em contato com a Polícia Militar para saber o número de manifestantes, mas ainda não houve resposta. (G1)