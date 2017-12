Manifestantes ocupam usina da Chesf em protesto contra processo de privatização

Um grupo de cerca de mil manifestantes ocupa desde a madrugada da última segunda-feira (11) a entrada da casa de força da usina hidrelétrica Luiz Gonzaga, que pertence à Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), e fica no município de Jatobá, sertão de Pernambuco. A usina é responsável por abastecer 15 cidades da Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, e possui uma linha de energia exclusiva que alimenta a subestação do polo petroquímico de Camaçari, na região metropolitana de Salvador.