Na manhã desta terça-feira (23), cerca de 50 pessoas protestaram pela instalação de lombadas físicas na BR-104 no km 39, entre as cidades de Toritama e Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes atearam fogo em pneus no meio da rodovia impedindo os veículos passarem.

Ainda de acordo com a PRF, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram no local. A rodovia foi liberada. (G1)