Manifestantes queimam carro em rodovia que liga Serra Talhada a Floresta

Um grupo de manifestantes bloquearam no início deste sábado (7) a rodovia PE-390 no distrito de Nazaré do Pico, em Floresta, PE. A rodovia foi fechada e foram queimados galhos e um carro para impedir o trânsito no local.

De acordo com informações, o ato é organizado por moradores do distrito que protestam contra a prisão do ex-presidente Lula.

A manifestação já se encerrou e o bloqueio foi desfeito, no entanto a carcaça de um carro ainda permanece no local, dificultando o trânsito sentido Nazaré do Pico à Serra Talhada.

Via Blog do Elvis