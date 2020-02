Manifestantes realizam mutirão para tapar buracos na PE-630 no Sertão de PE

Manifestantes realizaram um mutirão para tapar buracos da PE- 630 na região do Araripe, no Sertão de Pernambuco. Taxistas, motoristas de vans e empresários da região protestaram contra as condições da rodovia que liga o município de Ipubi a Trindade.

A população das duas cidades interditou a estrada para tapar os buracos por conta própria. A PE-630 é uma via importante pra escoar a produção de gesso da região. Muitos caminhões e carros pequenos trafegam todos os dias pela rodovia. Segundo os manifestantes, os acidentes na estrada são constantes.

Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER), informou que a rodovia PE-630 vai ser pavimentada em todo o seu percurso de 148 quilômetros, no trecho que inicia no entroncamento com a BR-407, no distrito de Rajada, em Petrolina, até o entroncamento com a BR-316, em Trindade, passando por Dormentes e Santa Filomena. A nota disse ainda que o edital de licitação da obra vai ser publicado em março. O DER não informou a data para o início dos trabalhos.

Confira a nota completa

“O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco (DER), órgão vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos (Seinfra), informa que a rodovia PE-630 será contemplada com as obras de implantação de pavimentação nos seus 148,8 quilômetros, no trecho que inicia no entroncamento com a BR-407, no distrito de Rajada, em Petrolina, na região do São Francisco, até o entroncamento com a BR-316, em Trindade, no Araripe, passando por Dormentes e Santa Filomena. A elaboração do edital de licitação está em fase de conclusão e o certame será publicado no próximo mês de março. A iniciativa irá beneficiar de mais de 413 mil habitantes”.