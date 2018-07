Mano Walter na Festa de Setembro; Programação oficial será divulgada dia 06

Após a divulgação da presença do Cantor Vicente Nery e Banda Cheiro de Menina, na programação da 228ª Festa de Setembro, agora, após a charada publicada nas redes sociais, se dá como certa a participação do cantor Mano Walter, na festa tradicional em Serra Talhada, Sertão de Pernambuco.

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura de Serra Talhada, só dia 06 de agosto será possível divulgar a programação completa da Festa de Setembro deste ano. A assessoria não confirmou a participação de Mano Walter no evento. No entanto, nas redes sociais, pela charada publicada, é certa a participação do forrozeiro.Uma fonte ouvida pelo site Leia Mais PE, revelou que o vaqueiro se apresentará em Serra Talhada, dia 05 de setembro, será?

A Festa de Setembro deve ter uma programação artística de 04 a 08 de Setembro, contando com uma programação cultural provavelmente mais extensa. Ao mesmo tempo em que acontecerá a programação religiosa em louvor a

Nossa Senhora da Penha, na igreja matriz.

Do Leia Mais PE