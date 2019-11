O cantor e compositor maranhense responsável pelo sucesso “Caneta Azul”, Manoel Gomes, realizou o sonho de gravar em um estúdio profissional e ficou cara a cara com o ídolo Léo Magalhães. Essa emoção aconteceu no programa A Hora do Faro, que também contou com as participações do ‘Rei do Instagram, Carlinhos Maia e do humorista Márvio Lúcio (Carioca).

