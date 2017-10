‘Manual da redação’ do Enem 2017 manterá as regras do ano passado e será divulgado nesta segunda, diz Inep

A cartilha do participante, conhecida como o ‘manual da redação’ do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), será divulgada na próxima segunda-feira (16). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) antecipou que as cinco competências exigidas na prova de redação continuam iguais, assim como as demais regras da prova. Segundo o instituto, ainda não está definido o horário da divulgação do documento.

Isso quer dizer que a estrutura da redação do Enem 2017 será a mesma da edição anterior.

As cinco competências são as regras básicas pelas quais os corretores da redação atribuem as notas aos candidatos do Enem. Cada uma vale no máximo 200 pontos, por isso a nota máxima da redação é mil. Veja quais são elas:

Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa. Competência 2: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa. Competência 3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Competência 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Competência 5: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Regras de correção serão mantidas

O Inep afirmou ainda que as regras de correção das provas de redação também serão mantidas. Isso inclui os motivos que levam um candidato a tirar nota zero na prova e as normativas para resolver casos em que as notas dos dois avaliadores são discrepantes.

Confira abaixo as razões que podem zerar a redação:

fuga total ao tema não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa extensão de até 7 linhas; cópia de texto motivador impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação parte deliberadamente desconectada do tema proposto desrespeito aos direitos humanosfolha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho

Todas as redações seguirão sendo corrigidas por dois avaliadores. Caso a nota final de cada avaliador tenha discrepância de mais de 100 pontos, ou caso a nota de cada avaliador em uma das competências tenha discrepância de mais de 80 pontos, a redação passará por um terceiro avaliador. Se a discrepância persistir, uma banca presencial com três professores avaliará a redação mais uma vez, para definir a nota final do candidato. (G1)