A Polícia Miliar apreendeu quatro máquinas de caça-níqueis dentro de uma residência em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, na sexta-feira (17). Segundo a PM, jogos ilegais funcionavam na casa.

Ainda de acordo com a polícia, o proprietário do local foi detido. Ele e o material apreendido foram levados à Delegacia de Plantão para as medidas cabíveis. (G1)