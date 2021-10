Márcia Conrado comemora início das atividades do SAMU Regional

A prefeita Márcia Conrado participou na manhã desta quinta-feira (07/10) da solenidade de inauguração do SAMU 192 da III Macrorregião de Saúde de Pernambuco, realizada pelo Consórcio de Integração dos Municípios do Pajeú (Cimpajeú), na sede da Central de Regulação, em Serra Talhada.

Na ocasião, a gestora destacou a luta de Serra Talhada e região para efetivação do serviço. “Hoje estamos concretizando um grande sonho, o início das atividades do SAMU, um serviço que é fruto do esforço coletivo da nossa região, que não desistiu em nenhum momento, apesar de tantas dificuldades encontradas nesse percurso. E não poderia ser diferente, Serra Talhada abraçou essa causa juntamente com os outros municípios, onde ao lado do ex-prefeito Luciano Duque lutamos bravamente em Brasília, além de investirmos mais de R$ 1 milhão na Central de Regulação, que foi entregue pronta e equipada ao Cimpajeú. Agora vamos trabalhar, cada município fazer sua parte para executarmos o serviço com o máximo de qualidade, atendendo quase um milhão de pessoas”, afirmou.

No total, 34 cidades da III Macrorregião de Saúde aderiram ao SAMU Consorciado, que funcionará em duas etapas. Nesta primeira etapa, estão sendo habilitadas 12 Unidades Móveis de Suporte Básico (UBS) das cidades de Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Carnaíba, Tabira, São José do Egito, Ingazeira, Sertânia, Iguaracy, Flores, Manari e Petrolândia. Além de 02 Unidades de Suporte Avançado (UTI) nas cidades de Serra Talhada e Petrolândia.

Segundo o Cimpajeú, em até 60 dias serão habilitadas mais 12 USBs e 02 UTIs, totalizando 24 USBs e 04 UTIs. Na segunda fase de implantação, o SAMU atenderá as cidades de Arcoverde, Buíque, Custódia, Inajá, Pedra, Tacaratu, Venturosa, Afogados da Ingazeira, Betânia, Carnaubeira da Penha, São José do Belmonte e Floresta.

Estiveram no evento os prefeitos Márcia Conrado, de Serra Talhada; Luciano Torres, de Ingazeira; Alessandro Palmeira, de Afogados da Ingazeira; Marconi Santana, de Flores; Anchieta Patriota, de Carnaíba; Mário Flor, de Betânia; Júnior de Audário, de Manari; e Bia Numeriano, vice-prefeita de Floresta.

DO Nill Júnior