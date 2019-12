Márcia Conrado será anunciada como candidata à prefeita de Serra Talhada no dia 20

Em entrevista, há pouco, ao programa Frente a Frente direto de Brasília, o prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque (PT), confirmou que anuncia o nome da secretária de Saúde, Márcia Conrado (PMB), no próximo dia 20, como candidata do seu grupo à prefeita do município. Segundo ele, Conrado foi ungida por despontar em primeiro lugar em todas as pesquisas internas encomendas como critério básico para definição do candidato.

“Ela aparece muito bem situada e é o nome para elegermos o sucessor, no caso minha sucessora”, disse Duque. O programa vai ao ar das 18 às 19 horas pela Rede Nordeste de Rádio, tendo como cabeça de rede a Rádio Folha, no Recife.

Via Blog do Magno Martins