Marciano Medeiros: O grande campeão do V Festival Vamos Fazer Poesia

O dia 28 de abril de 2018 ficou marcado na história cultural do Sertão pernambucano e especificamente na história do Festival Vamos Fazer Poesia. Não apenas pela realização do V Festival, mas, porque 58 poetas (dos 103 inscritos) se fizeram presentes e homenagearam o grande poeta Zé Adalberto do Caroço do Juá.

A abertura do Festival se deu com um show dos violeiros repentistas, Diomedes Mariano e Raimundo Borges e os grandiosos poetas, deram um brilho especial à tarde da poesia. O festival também foi agraciado com um grandioso show de Chico Arruda e seu grupo, interpretando o saudoso poeta, Zé Marcolino. No final do evento, o mestre de cerimonial, Júnior Duarte, anunciou os 10 melhores poetas da tarde desse sábado (28), e o título de CAMPEÃO, foi dado ao poeta Marciano Medeiros, representando a cidade de Santo Antônio-RN que participou pela primeira vez do maior FESTIVAL DE POESIAS DO MUNDO nesse formato. O poeta recebeu um cheque que lhe dará direito de publicar a sua obra poética na Desafio Art & Gráfica e Editora. Serão 500 exemplares do seu livro contendo 100 páginas.

Na ordem, os 10 poetas que foram agraciados com um troféu nos seus respectivos lugares.

1º Marciano Medeiros – Santo Antônio-RN

2º Ramon Medeiros – Patos-PB

3º Heliodoro Morais – Caicó-RN

4º Luiz Gonzaga – Limoeiro do Norte-CE

5º Bandeira Júnior – Caucaia-CE

6º Maria Farias – Santa Terezinha-PE

7º Aldecir Bessa – Limoeiro do Norte-CE

8° Plácido Amaral – Caicó-RN

9º Anne Karollyne – Campina Grande-PB

10º Nildo Soares – São José do Egito-PE

Esse ano o FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA, premiou na categoria de declamação e três poetas foram eleitos os melhores declamadores da tarde e noite da poesia: A poetisa Anne Karolynne-Campina Grande-PB, ficou em primeiro lugar, a poetisa Nicolle de Oliveira-Ipueiras-CE, foi a segunda colocada e Renato Santos-São José do Egito-PE, ficou em terceiro lugar.

Confira abaixo os poetas que estiveram presentes no IV Festival Vamos Fazer Poesia: