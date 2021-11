Marconi Santana passa mal em Brasília; coração chega a 19% da capacidade

No programa A Voz da Notícia, com Anderson Tennens, o secretário municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Flores, Júnior Campos, participou do horário para falar sobre o estado de saúde do prefeito Marconi Santana que passou mal durante a manhã de ontem (09), em Brasília, durante agenda da Confederação Nacional de Municípios (CNM).

Depois do susto, o prefeito foi encaminhado para o hospital e apresenta quadro estável. Júnior Campos, que o acompanhava em uma caminhada durante o acontecido afirmou que o coração de Marconi chegou a funcionar com 19% da capacidade e quadro grave que só se normalizou diante da utilização de aparelhos na unidade hospitalar.

O secretário também falou sobre as possíveis causas do mal súbito. “Acorda cedo, dorme tarde, cobra muito dos secretários, se cobra muito também”, disse Júnior que apontou como principal causa uns stentes que Marconi tinha há 10 anos e que já estavam no prazo de serem substituídos diante de uma nova avaliação médica.

Geralmente, o uso do stent está indicado em situações de emergência para tratamento do entupimento da artéria coronária no coração e é utilizado para restaurar o fluxo sanguíneo na artéria coronária e trazer um ritmo quase normal.

O prefeito Marconi tem previsão de alta para esta quarta-feira (10).

Do Vila Bela Online