‘Maria passou na frente’, diz padre Marcelo Rossi após ser empurrado de altar durante missa

Em vídeo, o padre Marcelo Rossi afirmou que “Maria passou na frente” após ele ter sido empurrado do altar por uma mulher neste domingo (14), em Cachoeira Paulista. A mulher furou a segurança do evento e empurrou o padre durante a celebração. Depois da agressão, ela foi contida pela Polícia Militar e encaminhada para a delegacia.

O padre celebrava a missa de encerramento do acampamento ‘Por Hoje Não’ (PHN). Por volta das 14h50 a mulher, que participava do evento, invadiu o altar e empurrou o padre, que caiu da estrutura.

Apesar da queda, o padre não ficou ferido e depois voltou ao altar para terminar a celebração. Em um vídeo divulgado pela Canção Nova ao fim da missa, o padre diz que está bem.

“Maria passou na frente, pisou na cabeça da serpente, estou ótimo”, disse. “Fiquem tranquilos, só umas dorzinhas, não quebrou nada”, acrescentou.

Após a agressão, na delegacia, foi feito registro de ocorrência pela pela Canção Nova. Padre Marcelo Rossi decidiu não registrar a agressão.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher estava com um grupo do Rio de Janeiro no evento. Fiéis que viajaram com ela afirmaram à polícia que ela sofre de transtornos mentais.

Em nota, a Canção Nova informou que lamenta o incidente ocorrido com o padre Marcelo Rossi durante a missa, que ele foi atendido pela equipe médica do evento e, após ser liberado, seguiu com a celebração até o fim. (G1)