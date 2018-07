Marido é preso após espancar a esposa por dinheiro do Bolsa Família

A discussão de um casal resultou na prisão do marido por espancar a esposa no meio da ruano bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. As imagens da agressão foram capturadas por câmeras de segurança da rua e, segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a briga teria sido causada por dinheiro do programa Bolsa Família. O caso foi apresentado nesta sexta-feira (13) pela PCPE.

O suspeito, identificado como Alex Cardoso da Silva, de 32 anos, confessou o crime aos policiais no momento da prisão e afirmou o que o levou a bater na mulher. “Eu estava bebendo e ela estava bêbada. Ela deu na minha cara e eu só chutei e ela caiu. Só foi um pontapé, pode ver nas filmagens que não foram 10, 20 ou 30. Só devolvi o murro que ela me deu”, disse.

Segundo o titular da Delegacia Seccional de Olinda, delegado Gilmar Rodrigues, o casal mora em um abrigo e as agressões entre eles são constantes. Segundo ele, o motivo da briga foi dinheiro do Bolsa Família.. “No dia, ela estava com a quantia do Bolsa Família, cerca de 180 reais, e ele queria beber, mas não o deu”, explicou. “A mulher negou o ocorrido e disse apenas que tinha caído e continuou a vida normalmente. Ela não quis denunciar e ainda aceita a forma estúpida com a qual é tratada. A mulher não tem familiares e ambos têm passagem pela cadeia”, acrescentou.

Ainda de acordo com o delegado, o casal costuma ir às ruas com o carrinho de bebê e recolher lixo para conseguir dinheiro. Em seguida, eles compram água mineral para revender. Eles também passaram por tratamento para se recuperar do vício em crack. “Ele está curado e ela ainda se trata. Essa convivência pode acabar dando em algo mais trágico”, completou o delegado Gilmar.

A vizinhança ajudou a apartar a discussão e a denunciar o caso à polícia. “Depois que divulgamos as imagens e o contato, a população passou a ligar e indicou o abrigo onde estavam. Eles afirmaram que ele é muito estúpido, muito grosso e a esposa é muito maltratada. Ela inclusive está bem debilitada fisicamente e não recebeu atendimento médico”. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Olinda, onde foi autuado por violência doméstica, dentro da Lei Maria da Penha. Em seguida, foi conduzido à audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça Estadual.

