Marília Arraes comemorou vitória no PT-PE com beijão

A vereadora do Recife Marília Arraes comemorou a vitória na convenção do PT de Pernambuco com um beijão. A militância do partido fez o maior auê quando ela trocou o carinho. O escolhido é André Cacau, vereador de Salgueiro, pelo PT. Em seu perfil nas redes sociais, ele se identifica como biomédico e vereador. Nas publicações, tem inclusive declarações de amor para a amada com poema de Pablo Neruda. Em tempo, a convenção que aconteceu nesta quinta (2), no Recife Praia Hotel, resultou na aprovação do nome de Marília para a disputa ao governo estadual. Entretanto, ainda resta saber a decisão final do diretório nacional, que pode optar em apoiar o PSB, com a campanha de Paulo Câmara ou lançar Marília como o nome do Partido comandado por Lula. A conferir!

Da Folho de Pernambuco

Foto: Rafael Furtado