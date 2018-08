Marília Arraes decide disputar mandato na Câmara dos Deputados

Após tentar reverter a decisão de retirada de candidatura nas instâncias superiores do PT sem sucesso, a vereadora do Recife Marília Arraes (PT) decidiu que vai disputar um mandato na Câmara dos Deputados.

A ideia já estava sendo trabalhada como plano b, caso o partido lhe negasse a postulação, como de fato ocorreu. No início, ela resistia, porém se tornou uma alternativa viável diante da musculatura alcançada. A petista, no entanto, não pretende subir no palanque do governador Paulo Câmara (PSB).

Confira a nota oficial divulgada neste domingo (5) pela vereadora:

NOTA OFICIAL



A determinação do Diretório Nacional do PT que retirou a indicação de Marília Arraes como candidata a governadora, feita em nosso encontro estadual, e encaminhou a coligação com o PSB em nosso Estado atropelou o desejo de nossas bases de ter uma candidatura própria, que representasse legitimamente a defesa do presidente Lula, o projeto de resgate do Estado Democrático de Direito e a retomada dos direitos usurpados pelos golpistas.

O PT é um partido de massas e de luta. Nós somos o PT. Por isso, de forma coletiva e consciente, decidimos seguir juntos nesta próxima batalha. O melhor caminho a ser trilhado é nos mantermos unidas e unidos em torno do nosso projeto.

O lançamento do nome da companheira MARÍLIA ARRAES para a disputa à Câmara Federal é feito coletivamente. Por vários companheiras e companheiros que também estarão nesta batalha eleitoral. Somos dirigentes partidários, militantes e também candidatas e candidatos nesta eleição.

Essa eleição é de um projeto político construído com a militância. Juntos, lutaremos com todas as armas na defesa de Lula, no combate ao golpe e na construção dos sonhos, dos desejos que construimos ao longo desta caminhada.

Essa decisão é pautada no respeito às manifestações que viemos recebendo dos quatro cantos de Pernambuco e de outros estados, de companheiros e companheiras que não querem se furtar a eleger um projeto que represente, de fato, os interesses do povo pernambucano.

Marília é hoje, sem sombra de dúvida, uma das principais lideranças políticas de esquerda de nosso Estado. É mais. É a responsável por trazer de volta para o debate político, milhares de homens e mulheres que haviam se afastado deste universo. Marília representa a coragem e a luta de todos nós.

Em nome das demais candidaturas que se animaram neste período, em nome das lutas dos movimentos sociais que nos associamos, em nome da militância de base que quer continuar resistindo, em nome da estrela vermelha que brilha no peito dos petistas, Marília Arraes seguirá candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, liderando a defesa de Lula, a luta dos trabalhadores e trabalhadoras e desse campo político que reúne os nossos melhores sonhos de mudar o rumo de Pernambuco e trazer de volta o Brasil mais Feliz.

#TôComMarília

Glaucus Lima – Executiva Estadual PT/PE

Edmilson Menezes – Executiva Estadual

Mucio Magalhães – Executiva Estadual PT/PE

Sheila Oliveira – Executiva Estadual PT/PE

Ivete Caetano – Executiva Estadual PT/PE

Verones Carvalhos – Executiva Estadual PT/PE

Luciano Duque – Prefeito do Serra Talhada

Teresa Leitão – Deputada Estadual e candidata a reeleição

Fernando Ferro – Candidato a Deputado Federal

Carlos Veras -Candidato a Deputado Federal

Liana Cirne – Candidata a Deputada Federal

Flavia Hellen – Candidata a Deputada Federal

Daniel Finizola – Candidato a Deputado Federal

Joao Alfredo – Candidato a Deputado Federal

Emidio Vasconcelos – Candidato a Deputado Federal

Ernesto Maia – Candidato a Deputado Federal

Cristina Costa – Candidata a Deputada Estadual

Sylvia Siqueira Campos – Candidata a deputada estadual

Sinesio Rodrigues – Candidato a deputado estadual

Felipe Rodrigues – Candidato a deputado estadual

Maricleiton Silva – Candidato a deputado estadual

Ricardo Andrade – Candidato a deputado estadual

Da Folha de Pernambuco