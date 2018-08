Marília insiste em candidatura e PT mantém encontro desta quinta-feira

Depois de informada que sua pré-candidatura ao Governo de Pernambuco havia declinado, a vereadora Marília Arraes (PT) avisou que não desistiria da postulação. “Temos o apoio massivo da sociedade de Pernambuco. Essa candidatura vai ser discutida até as últimas consequências”, avisou Marília, ao lembrar que seu grupo político entrará com recurso requisitando sua candidatura, em entrevista coletiva realizada na sede da CUT/PE.

Nesta quinta-feira (2), será realizada uma reunião de apoiadores de Marília, às 15h, além de manter um novo encontro, às 17h, num hotel no bairro do Pina. A deputada Teresa Leitão lembrou que o PT “não faz direto a convenção”. “Temos um processo que elegemos 300 delegados eleitos na base, a convenção do PT é meramente homologatória”, disse Teresa.

Marília Arraes insistiu que vai segurar sua posição até o próximo domingo – data-limite para realização das convenções. “Não trabalho com futorologia. É uma decisão transitória, o cenário politico não é cristalizado. Muita coisa pode acontecer ate segunda de manhã”, avisou.

O outro lado do PT/PE

Já a Comissão Estadual do PT, através de nota, confirmando o apoio ao PSB pernambucano, assim como em “vários Estados Brasileiros”. “Esta resolução, como todas as demais, tem a mesma finalidade mencionada acima que é o fortalecimento da candidatura Lula e da luta pela sua libertação. Como é óbvio, também, essa posição foi construída com a orientação do próprio ex-presidente Lula, nossa liderança maior e a quem a Direção Nacional escuta várias vezes a cada semana”, explica.

A nota ainda avisou que a realização do encontro com 300 delegados e delegadas está mantido para esta quinta-feira (2). “Convocamos ao debate maduro e democrático e, ao final, à construção de convergências para, sob a liderança de Lula e da nossa Direção Nacional, superarmos as enormes dificuldades impostas ao Povo Brasileiro e ao País e, em especial, aquelas impostas ao ex-presidente Lula, que vem enfrentando, com muita força e admirável coragem, as maiores e as mais injustas dificuldades sofridas por qualquer petista ou brasileiro(a) e, com essa sua resistência, dando um exemplo estimulante e nos motivando a preservar a nossa unidade e a vencer as forças do atraso”, avisa.

Da Folha de Pernambuco