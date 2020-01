Marinha abre inscrições para concurso com salários acima de R$ 2 mil

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para o concurso público de admissão às escolas de aprendizes-marinheiros (CPAEAM). É possível se inscrever no site da Marinha ou em instalações da instituição pelo Brasil. Os interessados devem pagar uma taxa de R$ 25 para participar do processo seletivo. O prazo final é 3 de fevereiro.

No total, estão sendo oferecidas 900 vagas. Os aprovados participarão de um curso de formação de marinheiros para a ativa, com duração de um ano. Podem concorrer homens solteiros, entre 18 e 22 anos de idade, completados até 1º de janeiro de 2021. Também é preciso ter concluído o ensino médio. Durante o curso, os alunos irão receber uma bolsa no valor de R$ 1.303,90.

Os candidatos precisam informar, no momento da inscrição, a ordem de preferência de áreas profissionais em que se formará durante o curso. As opções são eletroeletrônica, apoio e mecânica.

Também será possível indicar as escolas em que desejam realizar o curso. Há unidades no Recife (PE), Fortaleza (CE), Vila Velha (ES) e Florianópolis (SC). A escolha, entretanto, será feita pela Marinha. Após a conclusão e finalização do estágio probatório, já como militar, o candidato receberá remuneração bruta de R$ 2.294,50.

Etapas

A seleção será feita através de prova escrita objetiva única, com caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões de conhecimentos gerais de matemática, português, física, química e inglês.

Além disto, haverá outros processos para classificação e eliminação, como verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física para ingresso e avaliação psicológica, além de verificação de documentos.

Os resultados do concurso da Marinha serão divulgados, segundo o edital, na primeira quinzena de dezembro de 2020 e o curso de formação começa em 18 de janeiro de 2021.