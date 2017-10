Marinha abrirá concurso para temporários, com salário inicial de R$ 8,9 mil

A Marinha anunciou um processo seletivo com 600 vagas para Serviço Militar Voluntário (SMV) de Oficiais temporários, com salário inicial é de R$ 8,9 mil. O edital será publicado no dia 9 de novembro.

As vagas são para quem possui ensino superior, e abrangem diversas áreas. É preciso ter entre 18 e 45 anos para participar. Segundo a Marinha, “o vínculo entre a instituição e os futuros militares será renovado anualmente, podendo chegar a oito anos, não podendo adquirir a estabilidade”.

A primeira etapa da seleção será uma prova com 50 questões, sendo 25 de língua portuguesa e 25 de formação militar-naval. Essa avaliação deve ocorrer no dia 4 de março. A segunda fase consiste em verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, prova de títulos, verificação documental, designação à incorporação e incorporação.

Para participar, os interessados devem, após a data de publicação do edital, entrar no site de seleção da Marinha, escolhendo em seguida a opção “Serviço Militar Voluntário”. O candidato então deve escolher o Distrito Naval em que deseja disputar a vaga. (G1)