Mascote do time do Salgueiro, ‘Bululu’, é assassinado; Polícia Civil investiga o crime

O mascote do time do Salgueiro, Leandro Adamys da Silva, de 28 anos, mais conhecido como ‘Bululu’, foi assassinado na madrugada desse domingo (07) em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar (8°BPM), ele deu entrada no Hospital Regional de Salgueiro com perfurações por arma de fogo, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito na unidade hospitalar.

De acordo com a polícia, a esposa de Leandro o encontrou ferido na Vila dos Funcionários, na casa do suspeito , Israel Gonçalves da Silva, de 34 anos. A informação é que os dois teriam passado o dia na casa do suspeito, bebendo e usando drogas. A polícia foi ao local do crime para investigar e tentar encontrar o suspeito, porém ele não estava na residência.

Um inquérito foi aberto na delegacia de Polícia Civil para investigar o crime. (G1)