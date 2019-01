Matrícula para rede estadual de ensino de Pernambuco termina hoje (16)

O período para matrícula nas escolas da rede estadual de ensino de Pernambuco termina nesta quarta-feira (16). Para realizar o procedimento, o responsável pelo estudante, ou o próprio, caso maior, deve se dirigir à escola em que foi realizada a inscrição na etapa anterior.

É necessário portar o número de inscrição do cadastro, cópia da Certidão de Nascimento, original do histórico escolar constando o ano para o qual está habilitado, cópia do comprovante de residência com CEP, cópia de Caderneta de Vacinação e atestado com tipo sanguíneo e fator RH.

Caso o candidato não possua, no ato da confirmação, todos os documentos, deverá comparecer à escola para receber a orientação necessária. A ausência de documentos não proibirá a efetivação da matrícula – é possível realizar a entrega posteriormente na secretaria escolar da unidade.

Da Folha de PE