Matrículas da rede estadual de Pernambuco se encerram nesta sexta-feira (27)

As matrículas para o ano letivo de 2020 da rede estadual de ensino de Pernambuco termina na próxima sexta-feira (27). As inscrições são feitas exclusivamente através do site www.matricularapida.pe.gov.br.

As vagas são para para estudantes do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação para Jovens e Adultos (EJA). Do total das vagas, 10.313 estão concentradas no Recife, 18.224 na Região Metropolitana e 46.441 no Interior do Estado, que contempla as Zonas da Mata, Agreste e Sertão.

No cadastro online, o estudante deve preencher um formulário, onde serão solicitados: o nome completo do aluno e do responsável, data de nascimento, escola de origem e escola que pretende estudar com série e turno, além de RG e CPF. Ao final do cadastro será gerado um protocolo de confirmação.

A matrícula só será efetivada entre os dias 2 e 16 de janeiro, quando o aluno, que já realizou o cadastro online, deve comparecer à escola escolhida com o número do protocolo e portando também cópia da Certidão de Nascimento, comprovante de escolaridade, uma foto 3×4 recente, comprovante de residência com CEP, documento de transferência, cópia da carteira de vacinação e comprovante do tipo sanguíneo e fator RG.

Para auxiliar os estudantes que não possuem acesso à internet, 300 escolas estaduais de vários municípios liberaram os laboratórios de informática para que os cadastros sejam feitos. Em caso de dúvidas, os interessados podem ligar para o telefone 0800.286.0086 – o atendimento é de segunda a sábado, das 7h às 21h.

Da Folha de PE