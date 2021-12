Maurílio, da dupla com Luíza, está internado em estado grave

Maurílio, cantor sertanejo da dupla com Luíza, sofreu paradas cardíacas na noite desta terça-feira (14) enquanto participava da gravação do DVD da dupla Zé Felipe e Miguel, ele está em estado grave no hospital Jardim América, em Goiânia. A informação foi confirmada à Marie Claire pela assessoria de imprensa da dupla na manhã desta quarta-feira (15). Um boletim médico será enviado nas próximas horas.

Em comunicado, a equipe dos cantores anunciou o cancelamento dos próximos shows. “A Work show, escritório que gerencia a carreira de Luíza e Maurílio, informa que, devido ao estado de saúde do cantor Maurílio, os shows da dupla que aconteceriam nos dias 17 e 18 de dezembro nas cidades de Sorriso – MT e Glória d’Oeste- MT, foram cancelados. Mais informações sobre o estado de saúde do artista, enviaremos, apenas, via boletim médico. Pedimos as orações de todos para seu rápido restabelecimento”, disse o comunicado.

No Instagram, Luíza também se pronunciou e pediu orações. “Por favor, orem. Só isso que eu peço com toda a humildade do mundo. Cinco minutos, e dediquem uma oração ao Maurílio, por favor”, escreveu ela. A cantora está acompanhando o amigo, internado na UTI do hospital. Informações do Nayn Neto