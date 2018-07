Mecânico de Refrigeração é detido após oferecer cocaína a um menor em Serra Talhada

Um homem de 24 anos, foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia, após oferecer cocaína a um menor de 15 anos na noite desse domingo (22). O fato aconteceu na Av. Ademar Xavier, bairro Alto da Conceição, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a ação se deu quando Policiais Militares do 14° BPM realizavam rondas e abordagens no local, e abordaram a pessoa de P. R. de L. M., 24 anos, solteiro, mecânico de refrigeração e perceberam que o mesmo estava oferecendo a vítima, menor de 15 anos, uma substância (pó branco) análoga a cocaína. Que o suspeito estava com o nariz sujo daquela mesma substância como também a carteira porta célula dele estava suja do mesmo pó. Ainda foi encontrado pelo policiamento, perto do imputado, uma pequena porção do pó, aproximadamente 5g.

De imediato o suspeito recebeu voz de prisão, momento em que desacatou o policiamento e resistiu. Porém, foi contido e encaminhado a DPC onde foi autuado em flagrante delito.

Com informações de Nayn Neto