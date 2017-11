Um mecânico de 50 anos, foi detido com maconha na manhã desse sábado (11), no bairro Ipsep em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Policiais Militares da Equipe ROCAM do 14º BPM ao realizarem abordagem no imputado P. D. e S., encontraram no bolso da calça, uma porção de maconha.

Diante do exposto, conduziram o envolvido, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Policia Civil em Serra Talhada-PE para adoção das medidas cabíveis.