Mecânico é esfaqueado durante briga em bar de Salgueiro

Terminou em lesão corporal uma discussão entre dois homens que estavam bebendo juntos em um bar localizado às margens da BR-116, no município de Salgueiro. Policiais militares chamados para atender a ocorrência disseram que encontraram um mecânico de 22 anos caído ao lado da pista de rolamento com um ferimento provocado por faca.

De acordo com o 8° BPM, a vítima se encontrava consciente e relatou que estava bebendo com um indivíduo no bar quando começaram a discutir e entraram em luta corporal. Ele acabou sendo esfaqueado. O homem foi socorrido para o Hospital Regional de Salgueiro, sem risco de morte. Foi instaurado inquérito policial para investigar o crime.

Via Alvinho Patriota