Mecânico é preso por dirigir embriagado no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada

Um homem de 35 anos, foi flagrado pela polícia dirigindo embriagado na madrugada dessa quarta-feira (25), no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Durante rondas, Policiais Militares do 14º BPM (ROCAM) se depararam com o imputado A C de S J, conduzindo um Corolla, cinza, placa OHF2440, realizando manobras perigosas na via (zigue-zague). Ao ser abordado, foi verificado que apresentava sinais de embriaguez, onde quase que não conseguia ficar em pé.

O imputado se recusou a ser submetido ao teste de alcoolemia. Sendo encaminhado à DPC local, onde foi autuado em flagrante delito.