Mecânico não resiste e morre após sofrer atentado em Serra Talhada

O mecânico Fernando Cirilo de Almeida, 53 anos, que sofreu uma tentativa de homicídio no início da manhã da última quarta-feira (19), no bairro São Cristóvão em Serra Talhada, não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com informações apuradas pelo Jornal Desafio Online, Fernando faleceu na noite do último sábado (22), no Hospital da Restauração, em Recife.

HOMICÍDIOS

Com essa morte, sobe para 24 o número de homicídios registrados na capital do Sertão do Pajeú em 2018. O último vitimou o jovem Rogério Rodrigues Nunes, de 23 anos, mais conhecido por ‘Doca’, que foi assassinado a tiros no bairro Mutirão em Serra Talhada, no dia 09 desse mês.