Mecânico sofre tentativa de homicídio a caminho do trabalho em Serra Talhada

Um mecânico identificado como Fernando Cirilo de Almeida, 53 anos, sofreu uma tentativa de homicídio no início da manhã desta quarta-feira (19), no bairro São Cristóvão em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, a vítima saiu de casa para trabalhar e foi abordado por dois homens armados numa motocicleta nas proximidades da Estação do Forró. Ainda de acordo com informações, o mecânico foi atingido por três disparos e uma bala ficou alojada na sua coluna vertebral.

Fernando Almeida foi socorrido para Hospital Agamenon Magalhães (Hospam), mas será removido para a capital pernambucana, Recife.