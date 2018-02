Médico da UPA acusado de estupros conta com outros processos

O médico traumatologista que está sendo investigado por haver abusado sexualmente de cinco mulheres na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, também já está respondendo por processos no Judiciário por supostos erros médicos. A informação foi fornecida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), que, em breve levantamento nominal, trouxe à tona os processos.

Um dos procedimentos está em trâmite na 4ª Vara Cível da Capital. O outro, já concluso, com recurso no segundo grau, corre na 31ª Vara Cível da Capital. O TJPE não descartou a possibilidade de que o profissional esteja envolvido em outros processos que não se relacione com sua profissão.

O médico está sendo investigado desde a última quarta-feira (21), quando uma das vítimas, uma jovem de 18 anos, denunciou o abuso. O material coletado no corpo da vítima foi confirmado pela perícia como sêmen, mas não houve confronto com o DNA do médico.

A Polícia Civil não se posicionou quanto aos processos já correntes contra o médico e disse apenas que segue investigando o caso de maneira célere. Quanto à investigação dos supostos abusos, não divulgou o andamento, mas ponderou estar realizando os encaminhamentos necessários para solucionar os casos.

Da Folha de Pernambuco