Médico diretor do Santa Isabel morre de Covid-19; ele chegou a receber 1ª dose da vacina

Morreu em João Pessoa, neste sábado (13), o médico Fernando Ramalho, diretor do Hospital Santa Isabel, que estava internado com Covid-19. Ele testou positivo para o coronavírus mesmo após ser vacinado contra o Sars-Cov2. Com a morte de Fernando Ramalho, a Paraíba chega ao número de 31 médicos falecidos vítimas dessa doença.

Segundo informações do jornalista Clilson Júnior, divulgadas no programa Arapuan Verdade do dia 3 de fevereiro, o médico foi internado no Hospital da Unimed, em João Pessoa, em tratamento contra a Covid-19.

O médico Fernando Ramalho tomou a primeira dose da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan. O diagnóstico para Covid-19 no médico teria sido confirmado no dia 2 de fevereiro.

